Премиерът Желязков: Като развиваме българската отбранителна индустрия, повишаваме и европейските отбранителни способности 

Развитието на българската отбранителна индустрия и предстоящият джойнт венчър с „Райнметал“ разглеждаме в контекста на засилване отбранителната способност на Европейския съюз, заедно с други държави, които са част от Коалицията на желаещите, в партньорство с НАТО. Това заяви премиерът Росен Желязков, след като запозна председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен с възможностите за модернизация на ВМЗ-Сопот и изграждането на нови производства. Желязков специално акцентира върху значението на Бялата книга за европейската отбрана и механизма „Safe“. За България това означава технологичен трансфер, ноухау, много възможности, които ще повишат конкурентоспособността на икономиката във всичките й измерения, посочи министър-председателят.

Премиерът Росен Желязков изтъкна също, че като черноморска страна, за България е важно да осигурява всички гаранции за сигурност, предполагащи нашето стратегическо положение в Югоизточна Европа. Това, с което страната ни ще допринесе за гаранциите за сигурност в морския домейн, ще бъде съобразено със стратегията на Европейския съюз за Черно море. Ще продължим антиминните операции, за да гарантираме свободата на корабоплаването, като имаме готовност това да стане с два антиминни кораба и с подпомагащи такива, заяви Желязков. В сферата на въздушния домейн приносът е свързан с предоставянето на летищна инфраструктура и други възможности, които ще бъдат актуални в момента, в който се постигне политическото решение и прекратяване на огъня. Ние сме обвързани с рамката на решението на Народното събрание, но ще бъдем лоялен партньор и съюзник, за да може целите на Европейския съюз за по-силен, по-устойчив съюз, който ще сдържа всяка агресия, да бъдат изпълнени, категоричен беше министър-председателят.

Приносът на България в отбранителната индустрия и промишленост са повод не само за национална, но и за европейска гордост, заяви от своя страна председателят на европейската комисия Урсула фон дерЛайен. Тя изтъкна силните традиции на страната ни в отбранителната индустрия и отбеляза, че най-големият частен работодател у нас е именно компания от тази сфера. Председателят на ЕК специално акцентира върху необходимостта от укрепване на отбранителната способност на европейските държави и посочи като пример създаването на европейския механизъм за сигурност „Safe“. В този контекст Фон дер Лайен благодари на премиера Желязков за готовността на българското правителство да инвестира средства от европейския механизъм в изграждането на нови производства, отговарящи на стандартите на НАТО. До 1000 нови работни места ще бъдат открити тук, в Сопот. Благодарение на тези проекти ще се увеличи нашето производство на боеприпаси, ще укрепим нашата колективна сигурност и сътрудничеството ни в рамките на НАТО, заяви още Урсула фон дер Лайен. По думите й, така България допълнително ще допринесе за гаранциите за сигурност за Украйна и за всички европейски граждани. Председателят на ЕК специално поздрави България за непоколебимата подкрепа за Украйна от началото на войната.

Председателят на най-голямата парламентарна група „ГЕРБ–СДС“ Бойко Борисов, който също участва в срещата във ВМЗ, изтъкна, че в момента цяла Европа се променя, модернизира се и се правят нови типове оръжия. По тази причина според него е от изключително значение България да бъде сред първите страни, които ще се възползват от механизма „Safe”, така че да се впише успешно в общоевропейския план. Всички сме за мир, категорично, но трябва да бъдеш силен, да имаш мощна отбрана, за да се съобразяват и да не те нападат, посочи Борисов. Председателят на ПГ „ГЕРБ-СДС“ изтъкна също огромния брой нови работни места, които ще се създадат благодарение на изграждането на новите производства.

Борисов специално благодари на Европейската комисия в лицето на Урсула фон дер Лайен за категоричната и последователна подкрепа за България – за Европейския банков съюз, пълноправното членство в Шенген, членството ни в еврозоната, както и възможността да бъде предоговорен Планът за възстановяване и устойчивост. Четири години ПВУ беше съсипан и очакваме сега, изпълнявайки всички ангажименти, да получим тези средства, отбеляза Борисов. От името на партиите, подкрепящи правителството Бойко Борисов акцентира върху необходимостта кабинетът да продължи да работи, за да се случват и проектите, значими за България и Европа. Иначе няма да се случат, както нищо не се случваше 4 – 5 години, посочи Борисов.

