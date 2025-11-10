Премиерът Желязков: Изкуственият интелект ще допринесе за модернизацията на одитната дейност

Изкуственият интелект не трябва да бъде надценяван, нито да замества човешкия интелект, особено в такава отговорна дейност като одита. Но той ще допринесе за по-висока ефективност, прозрачност и навременен контрол върху публичните ресурси.“ Това заяви министър-председателят Росен Желязков по време на конференцията на високо равнище „Изкуственият интелект и ИТ одитът в защита на публичните ресурси“, организирана от Сметната палата на Република България. Събитието е посветено на 145-годишнината от създаването и 30-годишнината от възстановяването на институцията.

Премиерът изтъкна, че доверието в институциите е ключът към ефективното управление на публичните средства. „Когато в една институция има доверие, обществото знае, че публичните средства, парите на данъкоплатците, се управляват ефективно и с респект към хората“, посочи Желязков.

Министър-председателят подчерта, че Сметната палата е не само символ на отчетността, но и на моралната архитектура на държавата, която пази обществения интерес и доверието на гражданите. „От Освобождението до днес устойчивите институции са тези, които градят държавата и я правят сигурна за своите граждани“, добави премиерът.

Премиерът Желязков отбеляза и значението на партньорството между Сметната палата и Института за изкуствен интелект и технологии „Инсайт“, като подчерта, че България ще бъде домакин на една от шестте фабрики за изкуствен интелект в Европа, което е доказателство за потенциала на страната в областта на иновациите и технологиите.

