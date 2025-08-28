четвъртък, август 28, 2025
Премиерът Желязков и председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен ще посетят „ВМЗ“ Сопот

Премиерът Росен Желязков и председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен ще посетят най-голямото държавно военно предприятие в страната – „Вазовски машиностроителни заводи“ ЕАД в неделя, 31 август.

Двамата ще проведат среща, на която ще обсъдят въпроси, свързани с европейската сигурност и отбрана. След това Желязков и Урсула фон дер Лайен ще разгледат завода и ще се запознаят с неговите възможности.

В края на визитата си министър-председателят Желязков и председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен ще дадат кратък брифинг пред медиите.

