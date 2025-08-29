Премиерът Желязков и министър Митов връчиха наградите на победителите в Първото европейско първенство по пожароприложен спорт

С официална церемония на стадиона в Долна баня днес бе закрит шампионатът по пожароприложен спорт и бяха връчени наградите на отборите, класирали се в различните категории.

В спортното събитие участваха мъжки и женски отбори от осем държави – България, Хърватия, Чехия, Германия, Полша, Румъния, Словакия и Украйна, които премериха сили в четири дисциплини: „Изкачване с щурмова стълба“, „100-метрова пътека с препятствия“, „Пожарна щафета 4 х 100 м с препятствия“ и „Бойно разгръщане от мотопомпа“.

Официални гости на закриващата церемония бяха министър-председателят на България Росен Желязков, министърът на вътрешните работи Даниел Митов, областният управител на Софийска област Силвия Арнаутска, народният представител Младен Маринов и други официални лица.

В битката между огъня и хората победител винаги трябва да е човекът, изтъкна премиерът Желязков в заключително си обръщение към организаторите и участниците в престижното спортно събитие. От свое име и от името на българското правителство той изказа специална благодарност към служителите на МВР, огнеборците, горските служители и доброволците за неуморните им усилия, довели до ликвидирането на близо десетте хиляди пожара, възникнали в страната ни от началото на юли.

Премиерът връчи наградите на комплексните победители в шампионата. На трето място при жените се класира отборът на Германия, втори са представителките на Украйна, а европейски шампион е отборът на Чехия. При мъжете трети се класираха представителите на Словакия, второ място зае отборът на Украйна. Комплексен победител е отборът на Чехия.

Министър Даниел Митов награди победителите в дисциплината „Пожарна щафета 4 х 100 м с препятствия“. Победител при жените е отборът на Украйна, следван от състезателките от Чехия и Германия. На първо място при мъжете се класираха представителите на Чехия, втори станаха състезателите от Словакия. Почетното трето място зае отборът на България.

Директорът на ГДБПЗН благодари на участниците и съдиите и пожела бъдещи успехи на всички състезатели. Главен комисар Александър Джартов изказа признателност към ръководството на Община Долна баня за отличната организация при провеждане на шампионата.

Организатори на Първото европейско първенство по пожароприложен спорт Долна Баня 2025 са Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, Българска федерация за пожароприложен спорт, Национална асоциация на доброволците, Община Долна баня и Министерство на младежта и спорта под егидата на Международната асоциация на пожарните и спасителните служби.

Facebook

Twitter



Shares