четвъртък, октомври 9, 2025
България

Премиерът Желязков и комисарят по земеделие Хансен ще открият реконструиран напоителен канал в Област Хасково

Редактор

Министър-председателят Росен Желязков и европейският комисар по въпросите на земеделието и храните Кристоф Хансен ще открият реконструирания Магистрален канал М-1, част от напоителна система „Тракиец“ в Област Хасково.

В събитието ще участват също министърът на земеделието и храните Георги Тахов и изпълнителният директор на „Напоителни системи“ ЕАД Снежина Динева. Ремонтът на съоръжението е на стойност 6,865 млн. лева и е финансиран по Програмата за развитие на селските райони.

