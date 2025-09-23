Премиерът Желязков: Децата от украинските територии, окупирани от Русия, трябва да бъдат незабавно върнати по своите родни места

Ние сме част от коалицията за връщане на децата на Украйна.

Това не е част от преговорния процес, това е условие, което трябва да се изпълни, за да започнат същинските мирни преговори, заяви министър-председателят Росен Желязков пред журналисти в Ню Йорк. Премиерът изтъкна, че позицията на България по темата е непроменена, ясна и категорична – децата от териториите, които са окупирани от Руската федерация в Украйна, които преминават през така наречените филтрационни лагери, трябва да бъдат незабавно върнати по своите родни места.

На въпрос на медиите относно мобилизирането на български гражданин на територията на Украйна, министър Георг Георгиев посочи, че българското външно министерство е наясно с казуса и е във връзка с близките на момчето. Важно е да уточня, че той е с двойно гражданство – и украинско, заяви Георгиев и добави, че намирайки се на територията на Украйна, там започват да действат и задължения към него, включително по отношение на мобилизацията. Онова, което е възможно, за да бъдат защитени неговите права, ще бъде направено, категоричен беше министърът на външните работи.

Попитан за призива на президента Радев по въпроса, министър Георг Георгиев отбеляза, че популизъм и политиканстване в такива ситуации са излишни. Винаги, когато българската държава е работила, го е правила с оглед на позитивния резултат, а не извличането на съмнителен публичен дивидент, заяви министър Георгиев.

Facebook

Twitter



Shares