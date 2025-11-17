Премиерът Желязков: Бюджетът на НЗОК се увеличава с 15%, започват нови национални скринингови програми

Правителството предлага на Народното събрание най-големия досега бюджет на Националната здравноосигурителна каса, възлизащ на над 5,570 млрд. евро, което представлява 15% ръст спрямо тази година.

90% от всички средства са предназначени директно към здравноосигурителни плащания. Всичко това е част от усилията за по-добра, по-ефективна и по-устойчива здравна система, насочена към превенцията, ранната диагностика и достъпа до качествена медицинска помощ за всеки българин“. Това заяви премиерът Росен Желязков по време на официалната церемония по проекта „Лекарите, на които вярваме“ за 2025 година. Инициативата се организира ежегодно от вестник „24 часа“ и отличава лекари, номинирани от техните пациенти.

Премиерът Желязков акцентира и върху засилването на профилактиката като стратегически елемент от здравната политика. „Осигуряваме безплатна имунизация срещу HPV и за момчетата, разширяваме възрастовата група при момичетата – това са европейски практики, които спасяват животи. Предстои стартирането на две нови национални скринингови програми – за рак на дебелото черво и за рак на маточната шийка. Над четири милиона българи ще имат достъп до съвременни безплатни тестове“, посочи Желязков. Министър-председателят припомни и за приетата Национална стратегия за развитие на първичната извънболнична медицинска помощ до 2027 г., която предвижда нови амбулатории в малките населени места, стимули за млади лекари и нов стандарт за заплащане, обвързан с квалификацията.

Росен Желязков обърна специално внимание на ролята на медицинските специалисти като основен стълб на системата. „Нищо не е възможно без хората – без българските лекари и здравни работници. Благодаря за усилията на всеки един от Вас. Днес отличаваме лекари, които са надскочили собствените си постижения, които непрекъснато развиват компетентността си и следват модерните тенденции. Вие доказвате, че технологията може да бъде модерна, но истинската сила на медицината остава човешката душа и емпатията“, подчерта премиерът.

Темата на тазгодишната среща е „Профилактика 360 градуса: превенция през целия живот“. На церемонията присъстваха министърът на здравеопазването доц. Силви Кирилов, заместник-председателят на Народоното събрание професор Костадин Ангелов и около 800 лекари. Премиерът връчи специална награда на д-р Янко Димитров Панделиев от Варна, който до септември е направил 5516 профилактични прегледа и ще надмине резултата си от 2024 година, когато е извършил 6015.

