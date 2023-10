Премиерът Денков осъжда нападението над Израел

Категорично осъждам терористичните атаки на „Хамас” над Израел и насилието над невинните израелски граждани. Изразявам пълна солидарност с израелския народ. Мислите ми са с жертвите на тези атаки. Осъждам тероризма във всичките му форми.

I unequivocally condemn the terrorist attacks by Hamas on Israel and the violence against its innocent citizens. I express my solidarity with Israeli people and my thoughts are with the victims of these attacks. I reiterate my utmost rejection of terrorism in all its forms.

