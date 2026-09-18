Прехвърляне на автомобил – процедура, документи и срокове

Как се прехвърля собствеността на автомобил в България, какви документи са необходими и какво трябва да направи купувачът след сделката

Покупката на автомобил не приключва с предаването на ключовете и плащането на договорената цена. За да бъде собствеността прехвърлена правилно, трябва да бъдат изпълнени няколко законови изисквания – от подготовката на документите и сключването на договора до регистрацията на автомобила на името на новия собственик.

Ето как протича прехвърлянето на автомобил в България и на какво трябва да обърнат внимание купувачът и продавачът.

1. Как се прехвърля собствеността на автомобил?

Съгласно Закона за движението по пътищата собствеността върху моторно превозно средство се прехвърля с писмен договор. При продажба на регистриран автомобил подписите на купувача и продавача трябва да бъдат нотариално заверени. Това изискване се прилага и когато регистрацията на автомобила е прекратена.

Затова при обичайната покупко-продажба на употребяван автомобил, който вече е регистриран в България, страните посещават нотариус.

2. Какви документи са необходими?

Преди посещението при нотариуса е добре документите да бъдат подготвени предварително. В зависимост от конкретния случай могат да бъдат необходими:

лични карти на продавача и купувача;

свидетелство за регистрация на автомобила – част I и част II;

документите, удостоверяващи собствеността;

данни за автомобила и неговия VIN номер;

пълномощно, когато някоя от страните се представлява от друго лице;

допълнителни документи, когато собственик е фирма, има съсобственост или автомобилът е придобит по наследство.

Нотариусът извършва необходимите проверки във връзка със сделката и изготвянето или удостоверяването на договора.

3. Подписване на договора пред нотариус

В договора се посочват данните на продавача и купувача, информацията за автомобила, договорената продажна цена и останалите условия по сделката.

Особено важно е VIN номерът и останалите идентификационни данни да бъдат внимателно проверени преди подписването.

Законът предвижда електронен обмен на информация между МВР и Нотариалната камара за регистрираните автомобили и сключените договори. При определени условия купувачът може още при сделката да заяви предварително изготвяне на новото свидетелство за регистрация, когато регистрационните табели няма да бъдат сменяни.

4. Какво следва след нотариуса?

Подписването на договора не е последната стъпка за купувача.

Новият собственик трябва да извърши необходимата промяна в регистрацията в „Пътна полиция“. Според актуалната информация на МВР приобретателят трябва да регистрира придобитото превозно средство в срок до един месец от придобиването. Регистрацията се извършва в съответното звено на „Пътна полиция“ по постоянния адрес на физическото лице или адреса на регистрация на юридическото лице.

Този срок е важно да не се пропуска.

5. Какви документи се представят в КАТ?

При промяна на собствеността МВР посочва сред основните документи документа за самоличност, свидетелството за регистрация и документа за собственост на автомобила. Необходимото заявление за регистрация се издава служебно.

В зависимост от конкретния случай могат да бъдат необходими още валидна застраховка „Гражданска отговорност“, документ за платена държавна такса и други документи.

Когато промяната на собствеността се извършва без смяна на регистрационните табели и без промяна на данните на автомобила, МВР посочва, че не се извършва идентификация и проверка на техническото състояние.

6. Трябва ли да се сменят регистрационните номера?

Не във всеки случай. При прехвърляне на автомобил може да бъде запазен съществуващият регистрационен номер, когато са изпълнени законовите условия.

Това значително улеснява процедурата, тъй като не се налага задължително издаването на нов комплект регистрационни табели само заради промяната на собствеността.

7. Какво да проверим преди да купим автомобила?

Освен административната процедура купувачът трябва да обърне внимание и на самия автомобил. Проверете дали VIN номерът върху автомобила съответства на този в документите, дали продавачът действително е собственик и дали няма ограничения, които могат да възпрепятстват прехвърлянето.

Добра практика е да се проверят още историята и техническото състояние на автомобила, валидността на техническия преглед и застраховката, както и наличната сервизна документация.

Не е препоръчително в договора да се вписва фиктивно по-ниска цена от действително платената. При бъдещ спор договорът е един от основните документи, доказващи условията, при които е извършена сделката.

8. Какво става със застраховката и техническия преглед?

Промяната на собствеността не означава автоматично, че автомобилът губи техническия си преглед. МВР посочва, че удостоверението за техническа изправност запазва валидността си при промяна на собственика, когато регистрационните номера не се подменят.

При „Гражданска отговорност“ новият собственик трябва своевременно да уреди отношенията със застрахователя и да провери актуалния статус на полицата.

Колко време отнема прехвърлянето на автомобил?

Самата нотариална сделка може да приключи сравнително бързо, ако всички документи са изрядни. Цялата процедура обаче включва и последващата регистрация на автомобила на името на купувача.

Най-важният срок, който новият собственик трябва да запомни, е до един месец за регистрация на придобития автомобил в „Пътна полиция“.

Колко струва прехвърлянето на автомобил?

Крайната цена не е една и съща за всички автомобили и сделки. Разходите могат да включват нотариални такси, местен данък при придобиването и държавни такси, свързани с регистрацията и издаването на документи или регистрационни табели.

Затова предварително поискайте изчисление според конкретния автомобил, продажната цена и общината.

Прехвърляне на автомобил – най-важното

Процедурата не е сложна, когато документите са изрядни. При регистриран автомобил сделката обичайно преминава през нотариус, след което купувачът трябва да регистрира промяната в „Пътна полиция“ в определения от закона срок.

Най-добрата защита и за двете страни е документите и данните на автомобила да бъдат проверени преди плащането и подписването на договора, а купувачът да не отлага последващата регистрация.