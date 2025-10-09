Предстои стартирането на Система за влизане/излизане/ Entry Exit System (EES) на външните граници на ЕС

На 12 октомври 2025 г. ще стартира работа Система за влизане/излизане на външните граници на 29 държави членки на Европейския съюз.

Системата ще бъде внедрена поетапно в период от 180 дни – от 12 октомври 2025 г. до 9 април 2026 г.

В EES ще бъдат записвани данните на граждани на държави извън ЕС, които пътуват за целите на краткосрочен престой (не повече от 90 дни за период от 180 дни), когато преминават през външните граници на държавите членки.

Държавите членки ще въвеждат различни елементи на EES на етапи, включително при събирането на биометрични данни (снимка и пръстови отпечатъци).

В съответствие с Регламент (ЕС) 2025/1534 на Европейския Парламент и на Съвета, на 12 октомври EES ще стартира поетапно на следните гранични контролно-пропускателни пунктове на Република България:

– На въздушните граници на страната – на ГКПП „Аерогара София“, ГКПП „Аерогара Бургас“, ГКПП „Аерогара Варна“, ГКПП „Аерогара Пловдив“, ГКПП Аерогара „Горна Оряховица“;

– На морската граница и на река Дунав – на ГКПП „Варна“, ГКПП „Бургас“, ГКПП „Царево“, ГКПП „Балчик“, ГКПП „Русе“, ГКПП „Видин“, ГКПП „Свищов“, ГКПП „Силистра“, ГКПП „Сомовит“, ГКПП „Лом“, ГКПП „Оряхово“, ГКПП „Тутракан“

– На сухопътните ни граници – на ГКПП „Калотина“.

Предвидено е въвеждане на системата на 6 януари 2026 г. на останалите гранични пунктове на Република България – на ГКПП „Капитан Андреево“, ГКПП „Гюешево“, ГКПП „Малко Търново“, ГКПП „Лесово“, ГКПП „Станке Лисичково“, ГКПП „Златарево“, ГКПП „Връшка чука“, ГКПП „Брегово“, ГКПП „Стрезимировци“ и ГКПП „Олтоманци“.

Подробна информация, свързана със EES може да получите на официалната страница на ЕК – https://travel-europe.europa.eu.

