Представителна делегация от БТПП и нейни партньори е на посещение в Китай

Целта е генериране на идеи за насърчаване на двустранното икономическо сътрудничество и възможности за по-тясно взаимодействие на ниво компании

За четвърта поредна година БТПП изпрати представителна 30-членна делегация в градовете Фуджоу и Пекин, Китай. Тя включва мениджъри и експерти от регионални търговски палати, браншови организации, компании-членове, упълномощили БТПП за представляване на техните интереси, както и представители на партньорски организации на Палатата.

Сред въпросите, които са включени в обучението тази година, са: представяне на икономиката на Китай, двустранните търговско-икономически отношения между България и Китай, градска инфраструктура и строителство, транспорт, интелигентни магистрали, технологии за модернизация на железопътния транспорт и др.

Акцент ще бъде поставен върху секторите: транспорт, инфраструктура, пътно строителство и възстановяване, логистика, застраховане и др. Ще се проведат различни лекции и посещения на фирми и партньорски организации.

Програмата на делегацията започна с официално откриване на семинара от Хуан Ан, директор на Центъра за международно икономическо сътрудничество на провинция Фудзиен, който приветства българската делегация. Илия Шербетов, председател на Търговско-промишлена палата – Гоце Делчев и ръководител на делегацията, поздрави домакините и благодари за доброто сътрудничество.

„Гордеем се, че над 30 представители от България участват в този семинар – включително членове на регионални търговски палати, браншови организации, компании и институции. Тяхното присъствие тук демонстрира нарастващия интерес на българския бизнес към засилване на сътрудничеството с китайски партньори, проучване на инвестиционните възможности и споделяне на опит и добри практики в областта на иновациите и развитието“, сподели още Шербетов. Той наблегна на факта, че подобни семинари дават солидна основа за нови инициативи и съвместни проекти.

Програмата на семинара в следващите дни продължава с интензивна културна, образователна и бизнес програма и посещения на фирми и мероприятия. Предстоят срещи в Университета по строително инженерство във Фуджоу, посещение на Българското посолство в Пекин и др.



