Представена бе актуализирана Методика за разследване на пътнотранспортни произшествия

Днес, 01.12.2025 г., в Съдебната палата в София, говорителят на Националната следствена служба (НСлС) Мариан Маринов представи актуализирана Методика за разследване на пътнотранспортни произшествия (ПТП).

Целта е да се подпомогнат органите на МВР, следствието и прокуратурата при разследването на този вид престъпления, събирането и проверката на доказателствата, както и за квалификацията на извършените деяния. В методиката се прави и преглед на актуалната съдебна практика по дела с ПТП.

Мариан Маринов обясни, че документът съдържа и чисто практическа, и юридическа част, така че да се създаде единен стандарт за разследване на пътнотранспортните произшествия, като крайната цел е постигане на справедливи присъди.

Методиката е изготвена след поредица от срещи в последните две години на близки и роднини на загинали и пострадали при катастрофи с ръководствата на Прокуратурата на Република България, НСлС, представители на държавни институции, професионални организации и експерти по пътна безопасност.

По време на събитието Красимир Арсов, баща на Филип Арсов, който през септември 2023 г. загина на пешеходна пътека в центъра на София, ударен от шофьор с над 2 промила алкохол в кръвта, благодари на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов за ангажираността към проблемите на близките на загиналите и пострадалите и за спазеното обещание методиката да бъде актуализирана своевременно. „С действията си настоящият ръководител на прокуратурата г-н Сарафов показа как всяка институция трябва да действа по проблеми, които касаят всички и не са политически, а са общочовешки. Той пое един ангажимент и го спази. Всички институции трябва да се научат да работят така – стегнато, ясно, професионално“, каза Красимир Арсов.

И.ф. главен прокурор Борислав Сарафов, който също присъства на представянето на методиката, посочи, че целта на актуализирането й е тя да послужи като основа при разследването на тежки пътнотранспортни произшествия със загинали и пострадали. Той добави, че ще бъдат организирани обучения на прокурори, следователи и служители на МВР, които да обогатят практическите им и теоретични знания във връзка с разследването на този вид престъпления.

На представянето на актуализираната методика присъстваха Кирил Добрев, председател на Комисията по транспорт и съобщенията в 51-вото Народно събрание, Стоян Лазаров – заместник-министър на правосъдието, Тони Тодоров – заместник-министър на МВР, Димитър Недялков – заместник-министър на транспорта и съобщенията, Вихър Михайлов – зам.-административен ръководител на Софийска градска прокуратура, Димитър Мичев – началник на „Пътна полиция“, ГДНП, представители на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“, на Европейския център за транспортни политики, на академичните среди, експерти, близки на загинали и пострадали в катастрофи.

