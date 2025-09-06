Председателят на парламента Наталия Киселова и народни представители присъстваха на тържествената заря-проверка в Пловдив, с която беше отбелязана 140-ата годишнина от Съединението на България.

В кулминацията на тържествата по повод Деня на Съединението на Княжество България и Източна Румелия се включиха президентът Румен Радев, вицепрезидентът Илияна Йотова, министър-председателят Росен Желязков, народни представители и духовници.

Тържественият военен ритуал беше с участието на представителни формирования от Съвместното командване на специалните операции (СКСО), 110-ти логистичен полк и 91-ви инженерен батальон за обща поддръжка от Сухопътните войски, Трета авиационна база и 24-та авиационна база от състава на Военновъздушните сили.

По-рано днес председателят на Народното събрание Наталия Киселова заяви, че 6 септември е повод отново да кажем, че заедно можем повече, че само единни в усилията си можем да постигнем националните цели, които си поставяме. Националният интерес трябва да надделява над конюнктурния и вътрешно или външнополитическите цели, добави тя.

