Председателят на НС Наталия Киселова се срещна с генералния секретар на ПАЧИС Асаф Хаджиев

Председателят на Народното събрание Наталия Киселова се срещна с генералния секретар на ПАЧИС Асаф Хаджиев във връзка с подготовката на предстоящата 66-ата Генерална асамблея на организацията през ноември в София, на която България е домакин.

Наталия Киселова подчерта, че председателството на този престижен форум ни дава възможност да обърнем по-задълбочено внимание на българските приоритети в региона на Черно море, сред които са опазването на околната среда и управлението на морските ресурси за устойчиво развитие, културно-образователният обмен и туризъм, регионалната устойчивост и управлението на кризи. Председателят на парламента подчерта, че като ротационен председател на ПАЧИС България се ангажира да насърчава регионалното и международно сътрудничество и да поддържа икономическите принципи на ПАЧИС в условията на предизвикателствата пред Черноморския регион. За това, по линия на интерпарламентарното взаимодействие ще поставим акцент върху сътрудничеството с Европейския съюз и други международни и регионални организации, допълни тя.

Наталия Киселова увери своя гост, че институциите в България работят в пълна координация и полагат максимални усилия за добрата организация на предстоящата Генерална асамблея на ПАЧИС.

Председателят на Народното събрание изрази задоволството си от ползотворните срещи с президента на Република Азербайджан Илхам Алиев и с председателя на Милли Меджлиса Сабиха Гафарова в Баку по време на 65-ата Генерална асамблея на ПАЧИС и сподели високата си оценка от добрата организация, гостоприемство и резултатите от форума от предходното председателство.

Генералният секретар на ПАЧИС Асаф Хаджиев благодари на председателя на Народното събрание за ангажираността и усилената работа по подготовката на 66-ата Генерална асамблея и подчерта своята увереност във високия професионализъм в организацията и успешното домакинство на България. Асаф Хаджиев подчерта, че високо цени приноса на България за развитието на ПАЧИС.

На срещата присъства и ръководителят на делегацията на Народното събрание в ПАЧИС Петър Кънев, който представи по-важните събития от програмата на организацията до края на годината и взе отношение по организационните въпроси, свързани с подготовката на 66-ата пленарна сесия на Генералната асамблея на ПАЧИС.

