Председателят на НС Наталия Киселова откри изложбата „Променените“

Експозицията представя портретни фотографии на млади хора, които напускат системата на приемната грижа след завършване на средното си образование, и е осъществена по инициатива на председателя парламентарната Комисия по труда и социалната политика Деница Сачева.

Партньор на събитието е Националната асоциация за приемна грижа. Автори на изложбата са фотографите Владимир Бичев и Радич Банев. В нея всеки портрет е придружен с кратък автобиографичен текст, в който младите хора разказват за своя житейски път, мечтите и плановете си за бъдещето.

Това е нашият елегантен начин на обърнем внимание на проблем, засягащ достатъчен брой хора, които имат нужда от подкрепа, отбеляза председателят на Народното събрание. Според Наталия Киселова обществото не трябва да позволява нито едно дете да остане без любов, дом и грижа. Председателят на парламента подчерта още, че погледите от снимките в експозицията са доказателство за това как подадената ръка в труден момент е най-желаната помощ.

Председателят на Комисията по труда и социалната политика Деница Сачева изрази задоволството си от факта, че темата на изложбата успява да развълнува достатъчен брой хора по един смислен начин. Самоотвержеността на приемните родители, безусловната любов, която дават на тези деца, е нещо, достойно за уважение, допълни тя.

За нас най-важните неща са българските деца да бъдат здрави, да имат пълноценно детство и да им гарантираме едно успешно бъдеще, посочи председателят на Комисията по здравеопазването проф. Костадин Ангелов. По думите му това е смислена цел, около която всички народни представители трябва да бъдат обединени.

В рамките на събитието ученици от столичното 140 СУ „Иван Богоров“ изпълниха фолклорен танц. На откриването на изложбата присъстваха още депутати, заместник-министърът на труда и социалната политика Иван Кръстев, областният управител на Видин Ани Арутунян, приемни родители, представители на бизнеса и журналисти.

