Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен посети ВМЗ – Сопот

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен посети най-голямото държавно военно предприятие в България – „Вазовски машиностроителни заводи“ ЕАД към Министерството на икономиката и индустрията.

Урсула фон дер Лайен бе на еднодневно посещение у нас като част от обиколката ѝ на страните на източната граница на ЕС – Латвия, Финландия, Естония, Полша, Литва, България и Румъния. В делегацията участва също комисарят по отбрана Андрюс Кубилиус.

Изпълнителният директор на ВМЗ инж. Иван Гецов запозна председателя на Европейската комисия със съществуващото производство и капацитета на държавното предприятие.

Във ВМЗ Сопот председателят на ЕК проведе среща с премиера Росен Желязков, министъра на икономиката и индустрията Петър Дилов, министъра на отбраната Атанас Запрянов и председателя на най-голямата парламентарно представена партия Бойко Борисов. В хода на разговора бе акцентирано върху потенциала на завода за модернизация и развитие на нови производства в контекста на приноса на България за общоевропейската сигурност и отбрана. Бе обсъдено развитието на българската отбранителна индустрия и предстоящият джойнт венчър между „ВМЗ“ и „Райнметал“.

Стана ясно, че ще бъдат изградени два завода и ще бъдат открити близо 1000 работни места – единият за производство на енергетични материали и заряди и завод за производство на 155 мм. боеприпаси според натовските стандарти.

Фон дер Лайен представи и европейския инструмент Safe, чрез който са предвидени 150 млрд. евро за съвместни проекти в сферата на отбраната.

