сряда, ноември 19, 2025
Последни:
България

Предоставяте се освободени държавни резерви – лични предпазни средства, за нуждите на населениетона 56 общини

Редактор

Министерският съвет разгледа и прие решение за безвъзмездно предоставяне на освободени държавни резерви – лични предпазни средства за нуждите на населението на 56 общини на територията на Република България.

Личните предпазни средства ще бъдат използвани в делегираните от държавата дейности, функциониращи на териториите на общините – домове за стари хора, заведения за пълнолетни и непълнолетни лица с увреждания, центрове за настаняване от семеен тип за лица с умствена изостаналост и психични разстройства, приюти, преходни жилища, дневни центрове, домашен социален патронаж, интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда и др.

Интересно от мрежата

Вижте още

Министър Гуцанов: Без справедливост обществото е обречено на разпад

Редактор

МИНИСТЪР ВЪЛЧЕВ ОТКРИ НОВИ STEM ЦЕНТРОВЕ, УЧИЛИЩНИ СГРАДИ И СПОРТНИ ПЛОЩАДКИ В ТРИ БЛАГОЕВГРАДСКИ ОБЩИНИ

Редактор

Зам.-министър Михалевска: Продължаващата квалификация на учителите е ключова за промяната и качеството на образователната система

Редактор

Pin It on Pinterest