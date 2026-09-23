Пред президента Йотова Антонио Гутериш благодари на България за активния й ангажимент към ООН

Благодарност за активното участие на България в политиките и дейностите на Организацията на обединените нации отправи генералният секретар Антонио Гутериш на среща с президента Илияна Йотова. Българският държавен глава е в Ню Йорк за участие в 81-вата сесия на Общия дебат на ООН. В ръководената от държавния глава делегация са министърът на външните работи Велислава Петрова, министърът на здравеопазването Катя Ивкова, министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова, както и председателят на Комисията по външна политика в Народното събрание Петър Витанов.

Президентът Йотова поздрави Гутериш за неговата силна и емоционална реч при откриването на Общото събрание на ООН. „Много пъти споменахте думата мир. 60 са действащите въоръжени конфликти в света. Всички трябва да работим за решение на тези конфликти, защото хората не искат войни“, посочи държавният глава.

Илияна Йотова и Антонио Гутериш изтъкнаха необходимостта от преговори, които да сложат край на войната в Украйна, която продължава вече пета година. Президентът отново подчерта, че Европейският съюз трябва да има активна роля в този процес, а не да стои като наблюдател.

Конфликтите в Близкия изток също бяха във фокуса на разговора между Йотова и Гутериш.