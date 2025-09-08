Празник на Българската църковна община „Рождество Богородично“ в Женева

Българската православна църковна общност „Рождество Богородично“ в Женева, Швейцария, отбеляза в навечерието на християнския празник Рождество Богородично, своя храмов празник и 13-та Неделя след Петдесетница и Неделя преди Въздвижение.

Българската православна църковна общност в Женева е основана официално на 8 септември 2018 г. в деня на Рождеството на Пресвета Богородица и приема за свой покровител Божията Майка.

Тържествената света Литургия в този ден по традиция оглави епархийски архиерей, Негово Високопреосвещенство Западно- и Средноевропейски митрополит Антоний в съслужение със ставрофорен иконом Юлиан Ангелов – духовен надзорник и старши епархийски съветник на Западно- и Средноевропейска епархия, който обгрижва българската общност в Женева.

В своето слово митрополит Антоний говори върху евангелското четиво за деня – за притчата за лозарите и за Рождеството на Пресвета Богородица като начало на човешкото спасение. Той подчерта, че:

Българската православна църковна община в Женева е от най-младите, но затова пък е сплотена и жива.

Митрополит Антоний изрази радостта си, че от няколко години Българската православна църковна общност в Женева използва за своите богослужения храма в сърцето на Женева един път месечно. „Животът на всеки християнин е изкачване на Голгота по примера на Господ Иисус Христос“, каза той „понякога това изкачване е трудно, изпълнено с тежки изпитания и ние се огъваме под тежестта на своя личен кръст, но тогава Бог ни изпраща свои избраници – духовници, мъже и жени, братя в Христа, които водени от любов към ближния ни подкрепят в тези изпитания“.

След светата Литургия в храма „Св. Магдалена“ на rue Toutes-Ames, 1204 в центъра на Женева, където се провеждат богослуженията за нашите сънародници, бе открита изложба с фотографии и графики от Света Гора, Атон. Експозицията „Атон в рисунки и фотографии“ представя творбите на Андрей Янев и Мирослав Дачев, които документират духовното и културно наследство на Света Гора, Атон. Събитието е организирано под патронажа на българския президент Румен Радев, с благословията на митрополит Антоний. Архиереят представи изложбата „Атон в рисунки и фотографии“ и нейните автори, като подчерта, че:

Пресвета Богородица, която е покровителка на Света Гора и вечна небесна игуменка на атонските манастири, е същевременно и покровителка на църковната общност.

Той изрази надеждата, че чрез изложбата мнозина жители и гости на Женева ще се докоснат до мистиката и светостта на Света Гора и светото православие. Архиереят благодари на представителството на българската държава в лицето на ръководителя на постоянното представителство на България в Женева посланик Юрий Щерк и на Десислава Чакърова – временно изпълняваща длъжността посланик на България в Швейцария.

Благодарности бяха изказани и на енорийския свещеник Юлиан Ангелов, на църковните настоятели и всички, които спомагат със своите трудове за организацията на църковния живот на българите в Женева.

