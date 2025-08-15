Празнична архиерейска вечерня в столичния храм „Света Богородица – Живоприемен източник“

В навечерието на празника Успение Богородично Негово Светейшество Софийският митрополит и Български патриарх Даниил отслужи празнична вечерня с петохлебие в столичния храм „Св. Богородица – Живоприемни източник“, кв. „Подуяне“.

В съслужение бяха иконом Симеон Иванов – председател на храма, храмовото духовенство и протодякон Иван Петков. Молитвено участие взе Негово Преосвещенство Браницкият епископ Йоан – първи викарий на Софийския митрополит.

Песнопенията бяха изпълнени от църковни певци и свещеници, ръководени от д-р Светослав Цеков.

В края на богослужението патриарх Даниил произнесе слово, в което сподели:

„Света Богородица не само прозря тайната на Боговъплъщението, тя беше чисто вместилище, със своята непоколебимост, отдаденост и вярност на Бога тя послужи на тази тайна. Апостолите се двоумяха, колебаеха се – св. апостол Петър три пъти се отрече от Христа, защото у него надделяха страхът и упованието на себе си, нежели на Бога; може да се представим в какъв момент е била Света Богородица, когато св. Йосиф е виждал у нея белезите на бременността. Какво я е очаквало – изобличение, убиване с камъни, позор, по човешки погледнато. Но Света Богородица предостави на Бога да разреши всяко недоумение у човеците. Във всеки труден момент в нейния живот тя е проявявала непоколебима вяра в Бога – светът се разклащал, но в своето упование тя оставала неизменна. Именно в това проличава висотата в образа на Света Богородица.

Още от апостолско време почитта към нея е била изключително голяма. Сам Господ Иисус Христос свидетелства за св. Йоан Кръстител, че между родените от жени не се е явил по-голям от него (срв. Мат. 11:11). Но заради делото и живота на Света Богородица, самата Църква още от самото начало е почитала Божията майка, възпявайки: „по-чтима от херувимите, несравнено по-славна от серафимите, нетленно родила Бог-Слово, истинска Богородица, тебе величаем“.

Тя беше заедно със Своя Син – Господ Иисус Христос на всички по-важни моменти от Неговия живот; не се убоя да бъде при Кръста Христов заедно със св. Йоан Богослов и някои от най-близките жени, които Го следваха; тя беше тази, на която според църковното предание Господ първо се явил след Своето Възкресение. Тя беше тази, която при кръста Христов чу Господ да казва на нея и на Своя ученик: жено, ето син ти, а на него: ето майка ти (Иоан. 19:26-27). И в лицето на св. Йоан Богослов Господ осинови нас, всички християни, на Света Богородица.

Тя действително е майка на всички човеци и по учението на светата Православна църква всеки дар, всяко благодеяние, което получаваме от Бога, е чрез нея. Защо? Защото Господ от нея прие плът, чрез нея стана Човек. Всичко, което получаваме от Богочовека, е чрез нея. Тя е най-близо до Бога – с непрестанна, незаспиваща молитва, с голямо дръзновение и обич към всички човеци.

Затова на днешния празник цялата Православна църква ликува и я прославя. Защото в Рождеството си е останала чиста девица, а при заспиването си не е напуснала света и избавя от смърт нашите душите.

От каква смърт? От неверие, от колебание във вярата, от ереси, от разколи – от всичко, което може да ни отдели от Бога – първо, със своя пример и непоколебима вяра, а после и със своите всесилни майчински молитви. Няма нещо, което Света Богородица да не може да измоли от своя Син.

Нека подражаваме на нейната вяра, да се стараем, доколкото можем, и ние да сме непоколебими в трудностите, в своето упование на Бога, че Той ще разреши всяко недоумение, отправяйки молитва: „Господи Иисусе Христе, помилуй ме! Майко Божия, запази ме под твоя покров! Пресвета Богородице, спаси ме!“. Останем ли непоколебими, търпеливи докрай в тези изпитания, Божията Майка няма да закъснее да разпростре своя покров над всички нас“.

Председателят на църковното настоятелство изказа своята благодарност и духовна радост от патриаршеското посещение и отслужване на богослужението. В знак на синовна обич той поднесе на Негово Светейшество комплект дикирий и трикирий.

Текст: Михаил Тасков

Снимки: Весела Игнатова

Видео: Телевизия на Софийската света митрополия

