Празничен концерт за Въведение Богородично в катедралния храм „Св. Неделя“

На 21 ноември в София се проведе духовен концерт, посветен на Въведение Богородично.

По традиция, Софийската света митрополия организира празничен концерт, посветен на Богородичния празник, който е определен от родната ни църква през 1929 г. и като Ден на православната християнска младеж и семейство. С благословението на Негово Светейшество Софийския митрополит и Български патриарх Даниил концертът се проведе в митрополитския катедрален храм „Св. вмчца Неделя“.

Духовното тържество започна с беседа, изнесена от гл. ас. д-р Росен Русев от Богословския факултет при СУ „Св. Климент Охридски“.



В празничния духовен концерт се включиха с изпълнения: Детският хор „Св. Серафим Софийски“, с диригент Анелия Кочева; Хорът при Софийската духовна семинария „Св. Йоан Рилски“, с ръководител Николай Георгиев; Хор на курсистите при Софийската духовна семинария „Св. Йоан Рилски“, с ръководител д-р Калин Кирилов; Певческа група от църковнопевческия курс при Софийската света митрополия, с ръководител Мария Попова; Българската хорова капела „Георги Робев“, с диригент Нели Трошева и Софийският свещенически хор, с диригент ставрофорен иконом д-р Кирил Попов.

Гости на вечерта бяха Негово Преосвещенство Левкийския епископ Климент – викарий на митрополита на САЩ, Канада и Австралия, Н.Ц.В. Калина, Княгиня Българска със своя съпруг, иконом Бисер Костадинов – председател на църковното настоятелство при храма, множество християнски семейства с техните деца, гости и жители на столицата.

В края на вечерта Негово Светейшество патриарх Даниил се обърна към всички присъстващи и пастирски ни настави как трябва да възпитаваме децата си и какво трябва да бъде християнското семейство. Патриархът благодари на участниците в празничната програма, и лично на отец Кирил Попов, който е организатор на духовния концерт.

Празникът в катедралния храм завърши с трикратно многолетствие и с химна на православната християнска младеж „Напред след знамето Христово“, изпят от всички участници. Химнът, чийто автор е протойерей проф. Иван Гошев се е утвърдил се като завършек на концертите за Въведение Богородично.

Текст и снимки: Весела Игнатова

