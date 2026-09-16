Правната комисия подкрепи по-строги наказания при нарушаване на санкциите на ЕС

Промените в Наказателния кодекс предвиждат криминализиране и на заобикалянето на ограничителните мерки

С 18 гласа „за“ и един „против“ парламентарната правна комисия одобри на първо четене промени в Наказателния кодекс, изготвени от Министерството на правосъдието и внесени от Министерския съвет.

Законопроектът предвижда нарушенията на ограничителните мерки на Европейския съюз и тяхното заобикаляне да бъдат третирани като тежки престъпления. Предвидени са наказания лишаване от свобода, значителни глоби и възможност за лишаване от определени права.

Промените целят българското законодателство да бъде приведено в съответствие с европейските изисквания. Министерството на правосъдието посочва, че заради забавяне при транспонирането на съответната директива е започнала процедура от Европейската комисия.

Нова глава в Наказателния кодекс

Предлага се в НК да бъде създадена нова глава – „Престъпления против ограничителните мерки на Европейския съюз“.

Сред деянията, които ще попаднат в нейния обхват, са нарушения, свързани със замразяването на финансови средства и икономически ресурси, забраните за пътуване, ограниченията при сделки, обществени поръчки и концесии, както и забраните за предоставяне на определени финансови и други услуги.

Криминализира се и заобикалянето на санкциите на ЕС. Като пример се посочва прехвърлянето на средства или икономически ресурси от санкционирани лица или компании към други лица с цел избягване действието на ограниченията.

Изключения за хуманитарната помощ и определени правни услуги

Предоставянето на хуманитарна помощ на нуждаещи се при спазване на принципите на безпристрастност, хуманност, неутралност и независимост няма да бъде третирано като престъпление.

Предвидено е изключение и за адвокатите при защита или представителство на клиенти в наказателни, граждански и административни производства, включително при предоставянето на правна информация във връзка с такива производства.

При представянето на законопроекта заместник-министърът на правосъдието Ирена Борисова посочи, че целта на европейската директива е ефективното прилагане на ограничителните мерки и постигането на високо ниво на сигурност в ЕС.

След подкрепата на комисията законопроектът продължава парламентарната процедура. Действащият текст на Наказателния кодекс е публикуван от Министерството на правосъдието.