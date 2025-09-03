Правителството взе решение за определяне на зам.-управител за България в МВФ

Министерският съвет определи заместник-министъра на финансите Методи Методиев за заместник-управител за Република България в Международния валутен фонд. Решението е в съответствие с чл. XII, раздел 2, буква “а“ от Учредителния договор на МВФ, съгласно който всяка страна членка определя съответно управител и заместник-управител, които да представляват интересите на страната в Съвета на управителите на МВФ.

Предвид тези изисквания и досегашната практика, позицията на управител за Република България в МВФ се заема от управителя на Българската народна банка, а на заместник-управител – от заместник-министъра на финансите, на когото са възложени отговорности, свързани с осъществяване на взаимоотношенията на страната с тази международна финансова институция.

С решението се осигурява актуалност на представителството на Република България в Международния валутен фонд с цел представяне на позиции по въпроси от дневния ред на институцията и защита на интересите на страната като акционер.

