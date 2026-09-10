Правителството разреши изключение от санкциите за доставка на тръби за „Росатом Сервис“

„Булмашинъри Ентерпрайсис“ ще може да достави в Русия 288 тръби от неръждаема стомана, предназначени за контейнери за съхранение на отработено ядрено гориво за нуждите на АЕЦ „Козлодуй“

Министерският съвет разреши предоставянето на индивидуално изключение (дерогация) на „Булмашинъри Ентерпрайсис“ ООД от част от ограничителните мерки на Европейския съюз, въведени заради действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна.

Решението позволява на българското дружество да извърши конкретна доставка за „Росатом Сервис“ АД в Русия.

Съгласно разрешената дерогация „Булмашинъри Ентерпрайсис“ ще може да достави 288 заварени шестоъгълни тръби от неръждаема стомана, както и три образеца (пробни тела) от неръждаема стомана.

Пробните тела са предназначени за провеждането на задължителни изпитвания на механичните свойства на метала, използван при производството на тръбите.

Изделията ще бъдат вложени в контейнери за съхранение на отработено ядрено гориво, предназначени за нуждите на АЕЦ „Козлодуй“.

От Министерския съвет посочват, че доставката е пряко свързана с осигуряването на безопасната експлоатация и нормалното функциониране на българската атомна електроцентрала.

Дерогацията е от разпоредби на Регламент (ЕС) № 833/2014 на Съвета от 31 юли 2014 г., който урежда част от ограничителните мерки на Европейския съюз във връзка с действията на Русия в Украйна.