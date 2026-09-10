Правителството промени състава на съвета за контрол на чуждестранните инвестиции

Актуализирани са представителите на ДАНС и на министерствата на иновациите, отбраната и финансите

Министерският съвет одобри промени в поименния състав на Междуведомствения съвет за скрининг на преките чуждестранни инвестиции, определен с правителствено решение №475 от 2026 г.

Съветът е постоянно действащ колективен орган към Министерския съвет, чиято основна задача е да разглежда заявления за извършване на преки чуждестранни инвестиции, които могат да имат отношение към сигурността или обществения ред в страната.

Органът има правомощия да разрешава или да отказва извършването на съответните чуждестранни инвестиции в рамките на предвидената в закона процедура.

Промените в състава са направени заради настъпили кадрови изменения. Актуализирани са представителите на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС), Министерството на иновациите и дигиталната трансформация, Министерството на отбраната и Министерството на финансите.

Междуведомственият съвет е създаден съгласно Закона за насърчаване на инвестициите като част от механизма за проверка на преките чуждестранни инвестиции, свързани със сигурността и обществения ред.