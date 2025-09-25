Правителството прие решение, с което одобрява проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за марките и географските означения

Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за марките и географските означения (ЗИД на ЗМГО) е изготвен, за да осигури прилагането на Регламент (ЕС) 2023/2411 на Европейския парламент и на Съвета от 18 октомври 2023 година относно защитата на географските указания за занаятчийски и промишлени продукти и за изменение на регламенти (ЕС) 2017/1001 и (ЕС) 2019/1753.

Друга категория промени в правната уредба са предложени във връзка с необходимостта от осигуряването на ефективна и подсилена защита на правата върху марки и географски означения.

Законопроектът цели привеждане на действащата в страната нормативна уредба за марките и географските означения в съответствие с изискванията на европейското законодателство. С новия закон географските указания за занаятчийски и промишлени продукти ще могат да се регистрират само на европейско ниво, като отпада възможността за национална закрила. Процедурата по регистрация ще преминава през две фази – национална и европейска. Законът определя компетентния орган за националната фаза – Патентно ведомство, както и за извършването на контрол и мониторинг на пазара за използването на географски указания. Предвидена е административнонаказателна отговорност и санкции за нарушения на регистрирани географски означения.

Отделно от промените, свързани с географските указания за занаятчийски и промишлени продукти, законопроектът ще доведе до положителни промени, свързани с усъвършенстване на правната уредба за обектите на индустриална собственост, в това число защитата им и доразвиване на административните процедури.

С приемането на проекта на ЗИД на ЗМГО се очаква допълнително осигуряване на правна сигурност по отношение на обхвата на системата за закрила на обектите на индустриална собственост, което ще насърчи конкурентоспособността и ще стимулира развитието на конкретни сектори от българската промишленост и занятия.

