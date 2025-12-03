Правителството прие Програма за финансиране на младежките центрове в Република България (2026-2028)

Програмата е разработена в съответствие с целите и приоритетите на Националната стратегия за младежта (2021-2030), която е един от инструментите за изпълнение на младежката политика в страната.

Тя е съобразена и с приоритета „Разработване на механизми за придобиване на ключови компетентности сред младите хора“ от Национална програма за развитие – България 2030.

Целта на Програмата е да осигури дългосрочно финансиране на младежките центрове, да гарантира равнопоставени възможности за младежите в големи и малки населени места, да включва млади хора от уязвими групи и такива от малки населени места и да активира гражданско участие, чрез стимулиране на доброволчество, младежки инициативи и социално предприемачество. Изпълнението на дейности по Програмата е насочено към млади хора между 15 и 29 години, които са нейна пряка целева група.

Визията на правителството е насочена към изграждане и реализиране на единна, последователна и устойчива младежка политика в България, основана на многосекторния подход и сътрудничество и съвместното управление с младите хора на национално, регионално, областно и общинско ниво.

