Правителството прие отчета за изпълнението на бюджета за първото полугодие на 2026 г.

Докладът за касовото изпълнение на консолидираната фискална програма ще бъде внесен за информация в Народното събрание

Правителството прие доклада за касовото изпълнение на консолидираната фискална програма (КФП) за първото полугодие на 2026 г. Документът ще бъде внесен за информация в Народното събрание.

Решението е в изпълнение на чл. 136, ал. 1 от Закона за публичните финанси, който регламентира предоставянето на информация за изпълнението на консолидираната фискална програма.

Докладът представя касовото изпълнение на КФП за първите шест месеца на 2026 г.

От Министерския съвет съобщават още, че документът ще бъде публикуван на интернет страницата на правителството.

В предоставената информация не се посочват конкретни данни за размера на приходите, разходите, бюджетното салдо или държавния дълг за разглеждания период.