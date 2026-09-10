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България

Правителството прие нови правила за въглеродната такса при внос от страни извън ЕС

Недялко Тенев

Новата наредба урежда практическото прилагане в България на европейския Механизъм за корекция на въглеродните емисии на границите

Министерският съвет прие наредба, с която се въвеждат правила за практическото прилагане на Механизма за корекция на въглеродните емисии на границите (МКВЕГ) в България.

Механизмът вече е въведен в националното законодателство чрез Закона за ограничаване изменението на климата и се прилага на цялата митническа територия на Европейския съюз.

МКВЕГ предвижда налагането на въглеродна цена при вноса на определени енергоемки продукти, произведени в държави извън ЕС. Това се осъществява чрез закупуването на сертификати, свързани с въглеродните емисии при производството на съответните стоки.

Основната цел е да се ограничи т.нар. „въглеродно изтичане“ – преместването на производство към държави с по-слаби изисквания за ограничаване на емисиите. Механизмът трябва да създаде и по-равнопоставени условия между производителите в Европейския съюз и конкурентите им от трети страни.

МКВЕГ допълва европейската система за търговия с емисии и е част от мерките на ЕС за намаляване на емисиите на парникови газове и постигане на климатична неутралност до 2050 г.

С приетата от правителството наредба се определят условията и редът за администриране на регистъра на МКВЕГ в България. Регламентира се и рамката, по която ще бъдат издавани решенията, свързани с прилагането на механизма.

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