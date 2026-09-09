Правителството прие 31 мерки за по-безопасни пътища, МВР поема контрола от БГ ТОЛ и „Автомобилна администрация“

Предвижда се създаването на Единен контролен орган, по-пълно използване на ТОЛ камерите и автоматизирано установяване на нарушенията

Правителството прие 31 мерки за подобряване на безопасността на движението и ограничаване на тежките пътнотранспортни произшествия. Сред основните промени е концентрирането на контролните функции в Министерството на вътрешните работи, което ще поеме и дейности, извършвани в момента от БГ ТОЛ и ИА „Автомобилна администрация“.

Предвижда се създаването на Единен контролен орган, който да извършва комплексни проверки на пътя. Според вътрешния министър Иван Демерджиев целта е да се преодолее разпокъсаността между отделните институции и да се подобри ефективността на контрола.

„Много трудно и рядко се правеха съвместни акции, тъй като капацитетът на отделните институции е различен. Обединяваме контрола в МВР, отделяме достатъчно екипи, които ще правят комплексни проверки“, заяви Демерджиев след приемането на съвместния План за действие.

ТОЛ камерите ще помагат за откриване на рискови водачи

Една от мерките предвижда по-пълно използване на информацията от ТОЛ системата. Данните ще бъдат достъпни на таблетите на пътните полицаи, за да могат те да получават информация за водачи с рисков профил – както на леки, така и на товарни автомобили.

По думите на Демерджиев това ще позволи рисковите водачи да бъдат извеждани от движението и органите на реда да реагират превантивно.

Работи се и по промени в Закона за движението по пътищата за въвеждане на т.нар. електронни доказателствени записи. Идеята е при засечено от камера нарушение информацията да се генерира автоматично, а пътните полицаи да могат да връчват електронни фишове.

Според вътрешния министър тази система би била особено полезна при нарушения, извършени от чуждестранни водачи. За целта трябва да бъдат изградени допълнителни връзки между съществуващите системи на АПИ и тези на МВР.

Демерджиев: Дори един спасен човешки живот има значение

Вътрешният министър подчерта, че промените не трябва да водят до увеличаване на администрацията, а до нейното оптимизиране.

„Търсим ефективност. Ефективност има там, където структурите работят“, заяви Иван Демерджиев.

По думите му концентрирането на контрола в МВР и използването на различните информационни системи трябва да доведат до по-качествени проверки и по-висока безопасност на пътя.

„Дори и един човешки живот да бъде спасен, това има значение“, подчерта министърът.

Министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев заяви, че прехвърлянето на контролните функции към МВР се очаква да доведе до намаляване на щатните бройки с около 30%. Според него реформата няма да създаде допълнителни разходи за държавата и дори би могла да спести средства.