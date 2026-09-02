Правителството пренасочва 23 млн. евро за безплатни и намалени пътувания

Допълнителният ресурс е за компенсации на превозвачите за пътувания на деца, ученици, пенсионери, хора с увреждания и други правоимащи граждани

Правителството прие постановление, с което 23 млн. евро се пренасочват към компенсации за обществения пътнически автомобилен транспорт.

Средствата са в рамките на вече определения бюджет за 2026 г., като общият размер за субсидии и компенсации остава непроменен – 256,5 млн. евро.

След преразпределението средствата за компенсации се увеличават от 102,8 млн. евро на 125,8 млн. евро, докато бюджетът за субсидиране на нерентабилни автобусни линии се намалява със същата сума.

Целта е да бъдат компенсирани намалените приходи на превозвачите заради предоставянето на безплатни или по-евтини пътувания на определени групи граждани.

Сред правоимащите са деца, учащи се, пенсионери, хора с увреждания, ветерани от войните, военноинвалиди и военнопострадали.

Според правителството осигуряването на необходимите средства трябва да намали риска от прекъсване или ограничаване на транспортното обслужване и да гарантира възможността на правоимащите граждани да продължат да използват безплатни или намалени превозни документи.