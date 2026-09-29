Правителството отпуска 12 млн. евро за нерентабилните автобусни линии в общините

Допълнителното финансиране цели да гарантира транспортните услуги и да ограничи риска от поскъпване на билетите

Министерският съвет одобри 12 млн. евро допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2026 г. Средствата са предназначени за субсидиране на превозите по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт.

Мярката е предприета във връзка с продължаващото значително увеличение на цените на горивата и енергоизточниците на фона на усложнената международна обстановка и конфликта в Близкия изток.

Допълнителното финансиране трябва да подпомогне общините при осигуряването на непрекъснато обслужване на нерентабилните вътрешноградски автобусни линии.

Очаква се средствата да допринесат и за намаляване на риска от повишаване на цените на превозните документи за пътниците.

Финансирането ще бъде предоставено на общините, на които вече са разпределени средства за този вид превози съгласно Закона за държавния бюджет на Република България за 2026 г.