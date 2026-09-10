Правителството одобри участието на Република България в международна конференция за изменението на климата

Министерският съвет одобри Решение за организиране на участието на Република България в събитията от Програмата на българския павилион по време на 31-ата сесия на Конференцията на страните към Рамковата конвенция на ООН по изменението на климата, която ще се проведе в периода 09-20 ноември 2026 г. в Анталия, Турция.

Правителството одобри и проект на Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията за 2026 г.

Участието на Република България с национален павилион е от изключително значение за пълноценното представяне на страната в рамките на С0Р31 и за утвърждаването на нейните приоритети в международния климатичен дневен ред.

Със своето присъствие страната ще затвърди позицията си на активен партньор в международната климатична политика и ще допринесе за развитието на решения в подкрепа на изпълнението на Парижкото споразумение.