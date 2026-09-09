Правителството одобри тарифите на БНТ и БНР за президентските избори на 25 октомври

Партиите, коалициите и инициативните комитети ще заплащат предизборните предавания в обществените медии по утвърдените цени

Правителството одобри тарифата, по която партиите, коалициите и инициативните комитети ще заплащат предизборните предавания по Българската национална телевизия, Българското национално радио и техните регионални центрове за предстоящите избори за президент и вицепрезидент на 25 октомври 2026 г.

Предизборната кампания ще бъде отразявана в програмите на двете обществени медии чрез агитационни клипове, диспути и други договорени с участниците в изборите форми съгласно условията на Изборния кодекс.

Тарифата е изготвена въз основа на предложенията на ръководствата на БНТ и БНР.

БНТ запазва цените от парламентарните избори

Предложените от Българската национална телевизия параметри и цени са идентични с тарифата, използвана при изборите за народни представители на 19 април 2026 г.

При Българското национално радио в част от позициите цените за агитационни клипове, хроники, диспути и други форми са закръглени спрямо тарифата за парламентарния вот през април.

От правителството уточняват, че промяната е изцяло техническа и не засяга принципа, по който се определят цените.

Закръгляването трябва да осигури по-ясно представяне на тарифите и да улесни административната обработка на заявките, калкулирането на сумите, фактурирането и последващото им отчитане.

Тарифата трябва да бъде приета най-късно 40 дни преди вота

Съгласно изискванията тарифата за платеното отразяване на предизборната кампания трябва да бъде приета не по-късно от 40 дни преди изборния ден.

От Министерския съвет посочват, че своевременното ѝ утвърждаване е необходимо за нормалното протичане на кампанията и нейното отразяване в програмите на обществените електронни медии.

Президентските избори са насрочени за 25 октомври 2026 г.