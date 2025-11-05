сряда, ноември 5, 2025
България

Правителството одобри Тарифа за таксите, събирани по Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника

Редактор

Министерският съвет прие Постановление за одобряване на Тарифа за таксите, събирани по Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника.

С проекта се предлага актуализиране на дължимите държавни такси в съответствие с новите икономически условия. Променя се размерът на таксите за различните видове услуги, събирани от областните дирекции „Земеделие“. Той е съобразен с остойностяването на предвидените разходи на административния орган за определените услуги.

Също така Тарифата за таксите се привежда в съответствие с изискванията на Закона за въвеждане на еврото в Република България и е в изпълнение на Националния план за въвеждане на еврото в Република България.

