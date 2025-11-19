Правителството одобри резултатите от българо-китайската Междуправителствена смесена комисия за икономическо сътрудничество

Правителството одобри резултатите от Осемнадесетата сесия на българо- китайската Междуправителствена смесена комисия за икономическо сътрудничество, която се проведе на 15-16 септември 2025 г. в гр. София.

Българската делегация бе ръководена от министъра на икономиката г-н Петър Дилов, в качеството му на министър на икономиката и индустрията на Република България и председател на българската част на Смесената комисия.

Китайската делегация бе ръководена от г-н Лин Дзи, заместник-министър на търговията на Китайската народна република и председател на китайската част на Смесената комисия.

По време на Сесията беше направен анализ на двустранното сътрудничество между България и Китайската народна република и бяха разгледани актуални въпроси на българо-китайските икономически отношения и възможностите за разширяване на двустранното сътрудничество в редица области, като търговия, инвестиции, академична сфера, земеделие и храни, транспорт, инфраструктура, околната среда и водите, енергетика, туризъм и др.

В рамките на комисията се проведе бизнес форум, организиран от МИИ и БТПП, с участието на официални представители и над 100 български и китайски компании. От китайска страна участие взеха предприятия от секторите: производство на фотоволтаични системи и системи за съхранение на енергия, финанси, производство на електрически превозни средства, доставка на компоненти за електрически превозни средства, изкупуване на селскостопански продукти, управление на платформи за електронна търговия, логистика, производство на домакински уреди и електроуреди и други.

Facebook

Twitter



Shares