Правителството одобри решения за предоставяне на разрешения за освобождаване от действието на ограничителните мерки на ЕС във връзка сРегламент № 833/2014

Министерският съвет одобри седем проекта на Решения за предоставяне на разрешение за освобождаване от действието на ограничителните мерки на Европейския съюз на основание чл. 5н, параграф 10, буква „з“ от Регламент на Съвета (ЕС) № 833/2014 от 31 юли 2014 г. относно ограничителните мерки с оглед действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна.

Разрешение за освобождаване от действието на ограничителните мерки на Европейския съюз се издава, само ако в съответния европейски правен акт, издаден на основание чл. 29 от Договора за Европейския съюз или в регламент по чл. 215 от Договора за функционирането на Европейския съюз, е предвидена дерогация.

Със Заповед на министър-председателя №Р-167 от 17.09.2024 г. е създадена Междуведомствена работна група, която има за задача да разгледа постъпили в Координационната група по прилагането на ограничителните мерки на Европейския съюз, създадена с Решение № 789 на Министерския съвет от 2022 г., заявления за издаване на разрешения за освобождаване от действието на ограничителните мерки на Европейския съюз на основание чл. 5н, параграф 10, буква „з“ от Регламент на Съвета (ЕС) № 833/2014 от 31 юли 2014 година относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна.

Междуведомствената работна група на свои заседания разгледа 7 бр. заявления от: „Тева Фарма“ ЕАД и неговите дъщерни дружества „Балканфарма – Дупница“ АД, и „Балканфарма – Троян“ АД; „ПФАЙЗЕР ЛЮКСЕМБУРГ САРЛ КЛОН БЪЛГАРИЯ“, клон на чуждестранния търговец „Пфайзер Люксембург САРЛ“ ООД, със седалище в Люксембург;„КАРГИЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, гр. София;„ИТАЛ-ТЕКС“ ЕООД, гр. София; „АБВИ“ ЕООД, гр. София;„ДИДЖИТЪЛ ТЕХНОЛЪДЖИ АГ – КЛОН СОФИЯ“, клон на чуждестранната кредитна институция, „КОМЕРЦБАНК“ АД, със седалище в гр. Франкфуркт на Майн, Германия; българското дружество „МОНДЕЛИЙЗ БЪЛГАРИЯ ПРОДАКШЪН“ ООД, със седалище в гр. София, чуждестранния търговец „МОНДЕЛИЙЗ ЮРЪП ПРОКЮЪРМЪНТ ГМБХ“ ЕООД, със седалище в Швейцария, за услугите, предоставяни чрез „МОНДЕЛИЙЗ ЮРЪП ПРОКЮРМЪНТ ГМБХ – КЛОН БЪЛГАРИЯ“, чуждестранния търговец „МОНДЕЛИЙЗ ЮРЪП СЪРВИСИЗ ГМБХ“ ООД, със седалище в Швейцария, за услугите, предоставяни чрез „МОНДЕЛИЙЗ ЮРЪП СЪРВИСИЗ ГМБХ – КЛОН БЪЛГАРИЯ“, наричани заедно „Монделийз България“.

Междуведомствената работна група установи, че въз основа на съдържащите се в заявленията данни и приложените към тях документи, са налице достатъчно доказателства за изпълнение на условията за предоставяне на дерогация по чл. 5н, параграф 10, буква „з“ от Регламента.

Услугите предмет на заявлението, които дружествата ще предоставят на дъщерни дружества са свързани със счетоводни услуги, одит, консултантски, правни, информационни, рекламни услуги, анализ на производствените активи и др.

Facebook

Twitter



Shares