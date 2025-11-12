Правителството одобри промени в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023-2027 г. (СПРЗСР 2023-2027 г.), съфинансиран от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, Европейския фонд за гарантиране на земеделието и държавния бюджет.

Предложените изменения са свързани с промени на интервенциите под формата на директни плащания, секторни интервенции в областта на сектор „Пчеларство“, както и промени на интервенциите в областта на развитие на селските райони.

Въвежда се нова интервенция „Биологично животновъдство“, насочена към земеделски стопани, които до момента са кандидатствали по еко схемата за биологично земеделие (селскостопански животни), както и за нови такива. Тази интервенция ще бъде част от интервенциите в областта на околната среда и климата по чл. 70 от Регламент (ЕС) 2021/2115, като преминаването на подпомагането за биологично животновъдство от Първи стълб към Втори стълб по същество не променя целите на досега прилаганата еко схема, както и вида на подпомаганите животни. Предвижда се кандидатствалите земеделските стопани, да могат да поемат тригодишни ангажименти и да получават плащания на хектар при спазване на съотношение от 0,3 до 1 ЖЕ/ха. С тази подкрепа се цели да се постигне по-висок процент на подпомогнати площи в система на контрол.

С измененията се актуализират текстове в част от интервенциите и се прехвърлят средства между тях за по-ефективно управление и изпълнение на плана.

Решението не оказва влияние върху държавния бюджет и остава в рамките на одобрените параметри на СПРЗСР 2023-2027 г.

