сряда, ноември 26, 2025
Правителството одобри промени на Закона за водите

Министерският съвет прие промени в Закона за водите.

С новите текстове се въвежда процедура по разрешаване на повторното използване на подходящо пречистени градски отпадъчни води за напояване в селското стопанство. Определят се компетентни органи за издаване на разрешителните за контрол, извършване на мониторинг и изготвяне на План за управление на риска от повторното използване на водата в съответствие с разпоредбите на законодателството на ЕС.

Законопроектът установява и механизми за контрол при прилагането на разрешителен режим за повторно използване на водата и система от санкции, с което се създават условия за прилагането на европейския регламент в България. С приетите изменения на Закона за водите се намалява и административната тежест.

