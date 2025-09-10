Правителството одобри проекта на Споразумение за засилено партньорство и сътрудничество между ЕС и неговите държави членки, от една страна, и Република Узбекистан, от друга страна

Министерският съвет на Република България прие решение, с което одобрява проекта на Споразумението за засилено партньорство и сътрудничество между ЕС и неговите държави членки, от една страна, и Република Узбекистан, от друга страна.

Споразумението от ново поколение – за засилено партньорство и сътрудничество, ще замени Споразумението за партньорство и сътрудничество с Република Узбекистан, в сила от 1 юли 1999 г., и ще надгради върху постиженията на предходното, като даде нова, актуална и по- амбициозна правна рамка за бъдещо партньорство, в съответствие с настъпилите събития и промени както в страната, така и в регионален и глобален план.

Споразумението представлява важна стъпка към засилване на политическия и икономическия ангажимент на ЕС със страните от Централна Азия. То ще предостави и основата за по-ефективен двустранен ангажимент между ЕС и Република Узбекистан, ще укрепи политическия диалог и икономическото взаимодействие и ще засили сътрудничеството в широк спектър от области, включително чрез инициативи като Глобалния портал на ЕС и Европейския зелен пакт.

