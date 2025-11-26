Правителството одобри позицията и състава на българската делегация за участие във Втората сесия на Междуправителствената смесена комисия за икономическо сътрудничество между България и Египет

Министерският съвет прие Решение за одобряване на позицията и състава на българската делегация за участие във Втората сесия на Междуправителствената смесена комисия за икономическо сътрудничество между Република България и Арабска република Египет.

Комисията ще се проведе на 2–4 декември 2025 г., в град Кайро, Египет.

Българската делегация ще се ръководи от г-н Петър Дилов, в качеството му на министър на икономиката и индустрията на България и председател на българската част на междуправителствената комисия.

Египетската делегация ще се ръководи от д-р Рания Ал Машат, министър на планирането, икономическото развитие и международното сътрудничество на Египет.

По време на сесията ще бъде направен анализ на двустранното сътрудничество между двете страни. Ще бъдат разгледани актуални въпроси на българо-египетските двустранни отношения и възможностите за разширяване на сътрудничеството в редица области като търговия, икономика, иновации, инвестиции, малки и средни предприятия, енергетика, транспорт и съобщения, земеделие и храни, туризъм, образование, култура и други области на сътрудничество от взаимен интерес.

По време на визитата на българската делегация се планира и провеждането на съпътстващ българо-египетски бизнес форум.

