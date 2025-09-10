Правителството одобри позицията и състава на българска делегация за Осемнадесетата сесия на българо-китайската Междуправителствена смесена комисия за икономическо сътрудничество

Правителството прие Решение за одобряване на позицията и състава на официалната българска делегация за Осемнадесетата сесия на българо-китайската Междуправителствена смесена комисия за икономическо сътрудничество.

Сесията ще се проведе на 15-16 септември 2025 г. в гр. София. Българската делегация ще се ръководи от Петър Дилов, в качеството му на министър на икономиката и индустрията на Република България и председател на българската част на Смесената комисия. Китайската делегация ще се ръководи от г-н Лин Дзи, заместник-министър на търговията на Китайската народна република и председател на китайската част на Смесената комисия.

По време на Сесията ще бъде направен анализ на двустранното сътрудничество между България и Китайската народна република и ще бъдат разгледани актуални въпроси на българо-китайските икономически отношения и възможностите за разширяване на двустранното сътрудничество в редица области, като търговия, инвестиции, земеделието и храните, транспорт, инфраструктура, околната среда и водите, енергетика, туризъм и др.

По време на визитата на китайската делегация за сесията се планира да се проведе и българо-китайски бизнес-форум.

