Правителството одобри позициите и състава на българската делегация на 43-та сесия на Генералната конференция на ЮНЕСКО

Министерският съвет одобри със свое Решение позициите и състава на правителствената делегация на Република България, която ще вземе участие в 43-та сесия на Генералната конференция на ЮНЕСКО от 30 октомври до 13 ноември 2025 г. в гр. Самарканд, Узбекистан.

Очаква се по време на сесията да бъдат приети Програмата и бюджетът на Организацията за периода 2026-2029 г. и да бъдат проведени избори за нов генерален директор на ЮНЕСКО.

