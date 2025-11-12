Правителството одобри коефициента по експортното застраховане за 2025 г.

Той е в размер на 5,93 от разпоредбите на Закона за експортното застраховане за 2025 г.

С приемането на решението от Министерския съвет се одобрява застрахователният капацитет на „Българската агенция за експортно застраховане“ ЕАД („БАЕЗ“ ЕАД) за 2025 г. за сключваните застрахователни и презастрахователни договори.

Коефициентът се определя в изпълнение разпоредбите, както на Закона за експортното застраховане (ЗЕЗ), така и от приетата през м. декември 2004 г. Наредба за реда и методиката за определяне на коефициента по чл. 10, ал. 4.

