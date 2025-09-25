Правителството одобри изплащането на обезщетения в общ размер на 52 300 евро след споразумения по пет дела пред ЕСПЧ

Жалбоподателите по петте жалби, висящи пред ЕСПЧ, се оплакват от лошите санитарно-битови условия в затворите/следствените арести, в които са пребивавали през различни периоди от време.

Те са завели искове и са получили обезщетения за неимуществени вреди от националните административни съдилища, но размерът на присъдените обезщетения е по-нисък от стандартите на ЕСПЧ за справедливо обезщетение.

Разглежданите жалби са сходни с жалбите по делата „Нешков и други срещу България “, № 36925/10 и 5 други, 27 януари 2015г.; „Димитър Ангелов срещу България“, № 58400/16, 21 юли 2020г. и др. и представляват добре установена практика на Съда.

В светлината на константната си практика, ЕСПЧ съдейства на страните да постигнат приятелско споразумение, ако българското правителство се съгласи да заплати обезщетение на жалбоподателите по петте жалби обезщетения в общ размер на 52 300 евро, както и по 250 евро, които да покрият направените разходи и разноски по делото, както и всички данъци, с които биха могли да бъдат обложени.

Facebook

Twitter



Shares