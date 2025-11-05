сряда, ноември 5, 2025
Правителството одобри изменение на таксите за обучение на класификатори по скалата EUROP

Правителството прие Постановление за изменение на Тарифата за таксите, които се събират за обучение за придобиване на правоспособност за класификатор на кланични трупове по скалата EUROP.

Промените са във връзка с приемането на Закона за въвеждане на еврото в Република България и са част от подготвителните мерки за преминаване към единната европейска валута. Левовата равностойност на таксите за обучение за придобиване на правоспособност за класификатор на кланични трупове по скалата EUROP се заменя с евро при прилагане на официалния валутен курс и правилата за превалутиране и закръгляване.

