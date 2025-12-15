Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на МТСП за социални плащания за деца и пълнолетни хора с увреждания

Правителството прие постановление за одобряване на допълнителни разходи от 188,4 млн. лв. по бюджета на Министерството на труда и социална политика за 2025 г.

Със средствата ще се обезпечат финансово основни социални плащания по Закона за хората с увреждания, Закона за личната помощ и Закона за семейни помощи за деца, както и за ведомствена издръжка.

Допълнителните разходи ще се използват за изплащане на месечна финансова подкрепа за хора с трайни увреждания, месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане и възнаграждения на лични асистенти.

Средствата са осигурени за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2025 г. и чрез преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет за 2025 г.

