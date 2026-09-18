Правителството обяви пакет от над 300 млн. евро за домакинствата, транспорта и бизнеса

Над 550 000 души с ниски доходи ще получат еднократна помощ от 50 евро, а средства са предвидени и за превозвачи и земеделски производители

Правителството представи пакет от мерки за над 300 млн. евро, насочен към уязвими домакинства, транспортния сектор, земеделските производители и индустрията. Според вицепремиера и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев целта е да се ограничи ценовият натиск и да се подпомогнат засегнатите от по-високите разходи сектори.

Сред мерките е директна подкрепа от 55 млн. евро за тежкотоварните превозвачи. Предвиждат се средства и за обществения транспорт, ученическите и медицинските превози, включително за линии до по-малки и отдалечени населени места. Кабинетът обяви и премахване на акциза върху пропан-бутана.

За земеделските производители са предвидени общо 170 млн. евро държавна помощ. От тях 100 млн. евро ще бъдат използвани за компенсиране на разликата между цената на газьола през 2025 и 2026 г., като обявената подкрепа е близо 44 евроцента на литър.

Друг основен елемент е т.нар. „инфлационен чек“ от 50 евро. Еднократната помощ е предназначена за над 550 000 граждани с ниски доходи, обхванати от системата за социално подпомагане. Сред тях са получатели на целева помощ за отопление, семейства с деца с трайни увреждания, деца в приемни семейства или отглеждани от роднини, както и военноинвалиди и военнопострадали. Бюджетът на мярката е 30 млн. евро.

Изплащането трябва да започне през октомври, без да е необходимо подаването на допълнително заявление. Средствата ще се предоставят по начина, по който хората обичайно получават социалната си подкрепа – по банков път или чрез пощенските станции. За тази мярка няма да има изискване получателят да притежава автомобил.

По думите на Пулев част от мерките са били финансово обезпечени още с бюджета за 2026 г., а необходимата нотификация е изпратена до Европейската комисия. Правителството заявява, че пакетът е насочен едновременно към подпомагане на домакинствата и ограничаване на пренасянето на по-високите разходи за горива върху цените на стоките и услугите.