Правителството намали междинния дивидент на БЕХ и ДКК на 85%

Държавните дружества трябва да внесат шестмесечния дивидент за 2026 г. до 30 септември, като част от печалбата ще остане за инвестиции

Правителството намали размера на шестмесечния междинен дивидент за 2026 г., който „Български енергиен холдинг“ ЕАД (БЕХ) и „Държавна консолидационна компания“ ЕАД (ДКК) трябва да внесат в държавния бюджет. Ставката е определена на 85% при 100% през миналата година.

Двете държавни дружества трябва да направят съответните вноски до 30 септември 2026 г., като размерът им ще бъде изчислен на базата на шестмесечните финансови отчети към края на юни.

За целта Министерският съвет прие промени и допълнения в Разпореждане №2 от 2026 г., което урежда отчисленията от печалбата на държавните предприятия и търговските дружества с държавно участие.

Още при приемането на разпореждането през май беше определена по-ниска дивидентна ставка за финансовата 2025 г. за дъщерните дружества – 70% вместо 100% през предходната година. Техните вноски към дружествата майки формират част от печалбите на БЕХ и ДКК за полугодието.

Според правителството по-ниските ставки позволяват на публичните предприятия да запазят част от реализираната печалба за реинвестиции, вместо цялата сума да бъде разпределяна като дивидент.

С решението Министерският съвет продължава политиката за постепенно нормализиране на дивидентната политика към държавните дружества след периоди, в които от тях се изискваше разпределяне на целия размер на печалбата.