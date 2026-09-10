Правителството актуализира пътната карта за завършването на АМ „Струма“

Променят се сроковете за Лот 3.2, а диалогът с екологичните организации ще продължи при подготовката и реализацията на стратегическия проект

Правителството прие решение за изменение на пътната карта за завършването на автомагистрала „Струма“, приета през февруари 2025 г.

Промените имат за цел да осигурят продължаването на координацията и конструктивния диалог с неправителствените организации при изпълнението на проекта, както и отчитането на екологичните аспекти при подготовката и изграждането на Лот 3.2 на магистралата.

С решението се актуализират и сроковете за изпълнение на дейностите, заложени в пътната карта. Целта е те да бъдат съобразени с актуалния статус на проекта и да бъдат преодолени натрупаните забавяния.

Според Министерския съвет през годините реализацията на този участък е била забавяна от продължителното противопоставяне между институциите и неправителствените организации относно техническото решение за завършването на магистралата.

От правителството определят АМ „Струма“ като стратегически важен инфраструктурен проект, който има пряко значение за националната сигурност и транспортната свързаност на България с други държави от Европейския съюз и НАТО.

Специално внимание се отделя на екологичните съображения при реализацията на Лот 3.2. За да продължи активното сътрудничество с екологичните неправителствени организации, издаването на заповедта за състава на съответната работна група, както и последващите промени в нея при необходимост, се възлагат на министъра на околната среда и водите.

Очаква се актуализираната пътна карта да позволи по-добра координация между институциите и заинтересованите страни и да подпомогне придвижването на проекта към окончателното завършване на АМ „Струма“.